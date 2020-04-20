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Депай выпустил новый музыкальный клип

05:57
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай выпустил новый видеоклип. Он съездил в Дубаи до распространения коронавируса и записал ролик, который называется Dubai Freestyle. В нем он ходит в шикарном особняке и завтракает с большим лигром — гибридом между львом-самцом и тигрицей-самкой.

Депай уже выпустил несколько видеоклипов. Ролик с композицией No Love наYouTube-канале футболиста посмотрели более 12 миллионов раз.

В 18 матчах текущего сезона 26-летний форвард забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 44 миллиона евро.

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