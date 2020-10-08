Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Депай рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону»

13:37
Теги:

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал, почему сорвался его переход в «Барселону».

— Все было достаточно близко, — приводит NOS слова Депая. — Не буду вдаваться в детали, но из-за определенных правил ситуация сложилась неудачно. Я верю, что всему есть причина. Сейчас я фокусируюсь на выступлении за «Лион» и хочу вновь стать важным для команды. Посмотрим, как все сложится дальше. Если я продолжу делать свое дело, то интерес может и сохраниться.

Депай в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир