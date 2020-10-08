Депай рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал, почему сорвался его переход в «Барселону».

— Все было достаточно близко, — приводит NOS слова Депая. — Не буду вдаваться в детали, но из-за определенных правил ситуация сложилась неудачно. Я верю, что всему есть причина. Сейчас я фокусируюсь на выступлении за «Лион» и хочу вновь стать важным для команды. Посмотрим, как все сложится дальше. Если я продолжу делать свое дело, то интерес может и сохраниться.