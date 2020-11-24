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Депай пока не намерен продлевать контракт с «Лионом»

17:25
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Нападающий Мемфис Депай откладывает переговоры о продлении контракта с «Лионом» в надежде получить предложение от крупного европейского клуба. 26-летний голландец все еще просит клуб отпустить его в «Барселону», однако «Лион» не хочет расставаться с игроком, сообщает RMC.

Напомним, что нынешний контракт Депая истекает следующим летом.

В текущем сезоне на счету голландца 5 голов и 3 результативных передачи в 11 матчах лиги 1.

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