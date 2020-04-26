Депай мечтает заняться музыкой после завершения карьеры

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай рассказал о своем желании заняться музыкой после завершения карьеры футболиста.

— Я мечтаю о многом, — сказал Депай в прямом эфире Instagram с «BR Football». — Надеюсь, когда-нибудь мне удастся их реализовать. Если я могу что-то вообразить, то могу и сделать это. В будущем мне понадобятся музыканты, способные завести толпу, продюсеры. Я не смогу сделать все один в студии.

26-летний форвард ранее выпустил новый клип под свою песню «Dubai Freestyle». Несколько лет назад Депай записал совместную песню с бывшим игроком «Спартака», полузащитником «Аякса» Квинси Промесом.