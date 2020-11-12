Депай: «Любой футболист хотел бы попасть в «Барселону»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отреагировал на слухи по поводу его перехода в «Барселону» зимой 2021 года.

— Я пока ничего не знаю по поводу «Барселоны», — приводит Goal.com слова Депая. — Кто бы не хотел поиграть за «Барселону»? Это же одна из лучших команд в мире. Все бы хотели там поиграть, но сейчас я стараюсь не думать об этом. Сейчас вокруг много слухов, я же стараюсь выкладываться, становиться лучше.

В сезоне-2020/21 Депай провел за «Лион» 10 матчей, на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт 26-летнего голландца действует до конца июня 2021 года, он может перейти в «Барселону» на правах свободного агента следующим летом.