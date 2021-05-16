Депай близок к переходу в «Барселону»

«Барселона» договорилась с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем о переходе в команду летом. Сторонам осталось уладить последние детали, сообщает L'Equipe.

Депай готов снизить финансовые требования, если главным тренером «Барселоны» останется Роналд Куман, с которым он знаком по работе в сборной Голландии.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. Французский клуб не сумел убедить голландца остаться в команде.

В текущем сезоне Депай провел 35 матчей в чемпионате Франции и забил 19 голов.