Денайер заявил, что хочет продлить контракт с «Лионом»
Защитник «Лиона» Джейсон Денайер заявил, что хочет продлить контракт с клубом.
«Я все еще жду и хочу продлить контракт с клубом. Пока мы не достигли серьезного прогресса, мы постараемся достигнуть договоренности. Я хочу продолжить выступать за команду», — приводит Goal слова Денайера.
В сезоне-2021/22 Денайер провел 14 матчей за «Лион», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт 26-летнего бельгийца действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltbaa383b54da62c58
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