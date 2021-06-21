Денайер сообщил о своем желании продлить контракт с «Лионом»

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер сообщил о своем желании продлить контракт с клубом.

«Мы пока не достигли окончательного соглашения, но под вопросом остались лишь незначительные детали. Я прекрасно чувствую себя в «Лионе», у меня все хорошо в этой команде. Я хочу продлить контракт с клубом, если мы достигнем общего согласия», — приводит L'Equipe слова Денайера.

Денайер выступает за «Лион» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 25-летний бельгиец провел 33 матча за команду, на его счету 2 гола. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.