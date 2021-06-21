Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Денайер сообщил о своем желании продлить контракт с «Лионом»

08:26
Теги:

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер сообщил о своем желании продлить контракт с клубом.

«Мы пока не достигли окончательного соглашения, но под вопросом остались лишь незначительные детали. Я прекрасно чувствую себя в «Лионе», у меня все хорошо в этой команде. Я хочу продлить контракт с клубом, если мы достигнем общего согласия», — приводит L'Equipe слова Денайера.

Денайер выступает за «Лион» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 25-летний бельгиец провел 33 матча за команду, на его счету 2 гола. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Jason-denayer-reaffirme-sa-volonte-de-prolonger-avec-l-ol/1264103

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: поцелуй для Аршавина, начало датской сказки и скандал из-за вратаря сборной
Как привлечь богатство в день летнего солнцестояния 21 июня
Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому певицы
Митингующие в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд