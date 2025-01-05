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5 января, 23:20

Дембеле: «ПСЖ» начинает год с трофея и с оптимизмом смотрит вперед»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал итоги матча за Суперкубок Франции против «Монако» (1:0).

Игра прошла в столице Катара Дохе. 27-летний француз забил гол в добавленное время, который оказался единственным в матче и победным для парижан.

«Думаю, мы провели хороший матч — даже несмотря на то, что упустили несколько моментов. С обеих сторон все могло измениться. Конечно, я рад, что забил в конце. Это мой четвертый титул в клубе, я очень рад. Все забивают, у каждого есть шансы. Мы стараемся быть эффективными, чтобы забивать больше. Вторая часть сезона будет захватывающей. Мы начинаем с трофея и с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует игрока L'Equipe.

В этом сезоне Дембеле провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: L'Equipe
Усман Дембеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции
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1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
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 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
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 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
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 Брест 16 6 1 9 24-29 19
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
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 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
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 Нант 16 3 6 7 18-25 15
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