Дембеле с 21 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезоне-2024/25.

28-летний француз забил 21 гол в 29 матчах. Столько же мячей забил форвард «Марселя» Мэйсон Гринвуд, однако на его счету 7 голов с пенальти, в то время как у Дембеле — один.

Также Дембеле стал лучшим игроком сезона по системе «гол+пас»: на его счету 27 (21+6) результативных баллов.