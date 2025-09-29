Футбол
29 сентября, 12:35

Дембеле пройдет восстановление после травмы в катарской больнице

Павел Лопатко

«ПСЖ» объявил, что нападающий Усман Дембеле на этой неделе отправится в катарскую Доху для проведения восстановительных процедур в больнице «Аспетар».

Это медицинское учреждение часто используется французским клубом для помощи в восстановлении игроков после травм.

28-летний француз получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Украины (5 сентября, 2:0). У него был диагностирован надрыв задней поверхности правого бедра.

22 сентября Дембеле получил приз «Золотой мяч» — 2025 как лучший футболист мира.

Усман Дембеле
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Олусегун считает Сафонова достойным победы в «Золотом мяче»
