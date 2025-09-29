Дембеле пройдет восстановление после травмы в катарской больнице
«ПСЖ» объявил, что нападающий Усман Дембеле на этой неделе отправится в катарскую Доху для проведения восстановительных процедур в больнице «Аспетар».
Это медицинское учреждение часто используется французским клубом для помощи в восстановлении игроков после травм.
28-летний француз получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Украины (5 сентября, 2:0). У него был диагностирован надрыв задней поверхности правого бедра.
22 сентября Дембеле получил приз «Золотой мяч» — 2025 как лучший футболист мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
10
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
11
|Париж
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|- : -
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|
|
Пабло Пажи
Лорьян
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|4
|1
|1
Новости