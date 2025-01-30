Делор вернулся в «Монпелье»

«Монпелье» объявил о переходе из «МК Алжир» нападающего Анди Делора на правах аренды. 33-летний алжирец будет выступать за паладинов под номером 7.

С 2018 по 2021 год Делор уже играл за «Монпелье». В 106 матчах он забил 47 голов и сделал 21 голевую передачу.

«Монпелье» после 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1 — 15 очков.