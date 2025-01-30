Делор вернулся в «Монпелье»
«Монпелье» объявил о переходе из «МК Алжир» нападающего Анди Делора на правах аренды. 33-летний алжирец будет выступать за паладинов под номером 7.
С 2018 по 2021 год Делор уже играл за «Монпелье». В 106 матчах он забил 47 голов и сделал 21 голевую передачу.
«Монпелье» после 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1 — 15 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|
2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|
5
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
6
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
7
|Ланс
|19
|8
|6
|5
|23-18
|30
|
8
|Брест
|19
|9
|1
|9
|29-31
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|19
|4
|3
|12
|20-44
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|- : -
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|- : -
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|11
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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