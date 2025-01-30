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Сегодня, 00:13

Делор вернулся в «Монпелье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Анди Делор.
Фото mhscfoot.com

«Монпелье» объявил о переходе из «МК Алжир» нападающего Анди Делора на правах аренды. 33-летний алжирец будет выступать за паладинов под номером 7.

С 2018 по 2021 год Делор уже играл за «Монпелье». В 106 матчах он забил 47 голов и сделал 21 голевую передачу.

«Монпелье» после 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1 — 15 очков.

Футбол
ФК Монпелье
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 19 4 3 12 20-44 15
18
 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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Монпелье – Ланс
 - : -
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
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Анже – Гавр
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