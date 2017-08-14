10:53 14 августа | Футбол — Франция

Дебютный матч Неймара за "ПСЖ". Видео

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Пресс-служба чемпионата Франции на официальном канале на Youtube опубликовала видео о дебютной игре нападающего "ПСЖ" Неймара. 25-летний бразилец в стартовом составе начал вчерашний матч 2-го тура лиги 1 против "Генгама" (2:0) и отыграл всю встречу. На его счету гол и голевая передача. 

Напомним, в начале этого месяца "ПСЖ" выкупил у "Барселоны" контракт игрока за 222 миллиона евро, а затем форвард подписал пятилетнее соглашение с парижанами. Каталонцы задержали отправку международного трансферного сертификата футболиста, поэтому он пропустил 1-й тур чемпионата Франции.

Трансляция матча "Генгам" - "ПСЖ"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Да, играть эта коряга умеет) Ещё бы симулировал поменьше клоун в золотых наушниках - цены бы ему не было! А так всего 222 ляма.

11:01 14 августа