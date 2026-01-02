Де Дзерби выступил против проведения Суперкубка Франции в Кувейте
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби раскритиковал перенос матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ» в Кувейт.
«Мое мнение остается прежним. Оно мое, и это не значит, что оно самое верное: Суперкубок Франции, как и Суперкубок Италии или Испании, должен проводиться в родной стране, перед своими болельщиками.
Я поеду в Кувейт, потому что это моя работа, и мы гордимся, что участвуем в этом матче. Я ничего не имею против Кувейта, который наилучшим образом поприветствует нас, но я против этой идеи», — приводит слова Де Дзерби Tuttosport.
Матч за Суперкубок Франции между «Марселем» и «ПСЖ» состоится в четверг, 8 января. Игра пройдет на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
2
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
3
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
4
|Париж
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
5
|Монако
|7
|4
|2
|1
|10-6
|14
|
6
|Ланс
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|
7
|Ренн
|7
|4
|1
|2
|15-14
|13
|
8
|Лорьян
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
9
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|8-10
|11
|
10
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|14-10
|9
|
11
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
12
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
13
|Осер
|7
|3
|0
|4
|11-17
|9
|
14
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
15
|Анже
|7
|2
|1
|4
|9-15
|7
|
16
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
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31 тур
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34 тур
|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|1 : 2
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|2 : 1
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|- : -
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|- : -
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|- : -
|25.10
|19:15
|Марсель – Гавр
|- : -
|25.10
|19:15
|Ренн – Страсбур
|- : -
|25.10
|19:15
|Тулуза – Труа
|- : -
|26.10
|22:30
|ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|5
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
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