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Де Дзерби выступил против проведения Суперкубка Франции в Кувейте

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби раскритиковал перенос матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ» в Кувейт.

«Мое мнение остается прежним. Оно мое, и это не значит, что оно самое верное: Суперкубок Франции, как и Суперкубок Италии или Испании, должен проводиться в родной стране, перед своими болельщиками.

Я поеду в Кувейт, потому что это моя работа, и мы гордимся, что участвуем в этом матче. Я ничего не имею против Кувейта, который наилучшим образом поприветствует нас, но я против этой идеи», — приводит слова Де Дзерби Tuttosport.

Матч за Суперкубок Франции между «Марселем» и «ПСЖ» состоится в четверг, 8 января. Игра пройдет на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте.

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ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Роберто Де Дзерби
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 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
7
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
8
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
9
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
10
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
11
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
13
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
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23.10 21:45 Брест – Ницца 1 : 2
24.10 21:45 Ланс – Париж 2 : 1
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
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