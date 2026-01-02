Де Дзерби выступил против проведения Суперкубка Франции в Кувейте

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби раскритиковал перенос матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ» в Кувейт.

«Мое мнение остается прежним. Оно мое, и это не значит, что оно самое верное: Суперкубок Франции, как и Суперкубок Италии или Испании, должен проводиться в родной стране, перед своими болельщиками.

Я поеду в Кувейт, потому что это моя работа, и мы гордимся, что участвуем в этом матче. Я ничего не имею против Кувейта, который наилучшим образом поприветствует нас, но я против этой идеи», — приводит слова Де Дзерби Tuttosport.

Матч за Суперкубок Франции между «Марселем» и «ПСЖ» состоится в четверг, 8 января. Игра пройдет на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте.