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Сегодня, 16:05

Де Дзерби близок к назначению на пост главного тренера «Марселя»

Виктория Кравченко
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Роберто Де Дзерби может занять пост главного тренера «Марселя», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По данным источника, клуб готов подписать со специалистом трехлетний контракт. Переговоры находятся на продвинутой стадии, однако еще не достигли завершения.

Де Дзерби — основной кандидат на этот пост. От идеи с назначить Сержиу Консейсау было решено отказаться.

Последним место работы Де Дзерби был «Брайтон».

ФК Марсель
Роберто Де Дзерби
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 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
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8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
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 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
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 Нант 34 9 6 19 30-55 33
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