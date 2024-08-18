Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:49

Волк — о Сафонове: «Хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Меня не удивило, что Сафонов оказался в таком клубе, как «ПСЖ» этим летом. На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Время покажет, сможет ли он выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Но мне, конечно, хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Умер французский актер Ален Делон
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ланс» обыграл «Анже» в стартовом туре чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
2
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
3
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
4
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
10
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
11
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
12
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
13
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
14
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
15
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
16
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 0 : 2
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 1 : 0
18.08 16:00
Осер – Ницца
 2 : 1
18.08 18:00
Анже – Ланс
 0 : 1
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 1 : 1
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 0 : 0
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости