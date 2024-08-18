Волк — о Сафонове: «Хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Меня не удивило, что Сафонов оказался в таком клубе, как «ПСЖ» этим летом. На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Время покажет, сможет ли он выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Но мне, конечно, хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».
Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|1
|0
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
4
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
8
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|1
|1
|0
|0
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|
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|0
|0
|0
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|0
|
10
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|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
11
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
12
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
13
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
14
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Ницца
|1
|0
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|1
|1-2
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|2 : 1
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|0 : 1
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|1 : 1
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
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