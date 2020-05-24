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«Давайте исправим самую большую ошибку». Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас. Фото Twitter
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас. Фото Twitter
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен. Ранее стало известно, что в июне чемпионаты возобновятся в Испании и Англии.

«Что если мы наконец исправим самую большую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — нааписал Олас в Twitter.

Напомним, 30 апреля сезон-2019/20 во Франции был досрочно завершен. Места в таблице были распределены по индексу эффективности (отношение очков к сыгранным матчам), поэтому «Лион» не попал в еврокубки.

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