«Давайте исправим самую большую ошибку». Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен. Ранее стало известно, что в июне чемпионаты возобновятся в Испании и Англии.

«Что если мы наконец исправим самую большую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — нааписал Олас в Twitter.

@OL @mohamedbouhafsi @Le_Progres @lequipe et si enfin on r?parait la plus grosse erreur du football fran?ais ? ? qui profite cette erreur historique de l'arr?t du foot seulement en France ??? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 23, 2020

Напомним, 30 апреля сезон-2019/20 во Франции был досрочно завершен. Места в таблице были распределены по индексу эффективности (отношение очков к сыгранным матчам), поэтому «Лион» не попал в еврокубки.