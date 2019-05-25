Данзе завершил карьеру, отыграв 18 лет в одном клубе

Защитник "Ренна" Ромен Данзе объявил о завершении карьеры. 32-летний француз не играл в этом сезоне из-за травмы, и в итоге принял решение уйти из футбола после 18 лет, проведенных в стане бретонского клуба.

В заключительном матче сезона болельщики "Ренна" на 29-й минуте (под номер 29 играл Данзе) развернули баннер в честь игрока с фразой "18 сезонов, твое имя навсегда останется в истории".