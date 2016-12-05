08:32 5 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Данте: "Матч с "ПСЖ" покажет настоящую форму "Ниццы"

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Защитник "Ниццы" Данте уже в предвкушении предстоящего матча чемпионата Франции с "ПСЖ". К этой встрече команда с Лазурного берега подойдет лидером лиги 1 с отрывом в четыре очка от парижан.

– Такой отрыв позволит нам испытывать меньше давления, – цитирует Le Figaro Данте. – Этот матч покажет, в какой мы на самом деле форме. "ПСЖ" остается отличной командой даже после поражения от "Монпелье". Мы должны быть готовы столкнуться с проблемами в Париже. Необходимо постараться ради победы, улучшить игру. Наш прогресс очевиден, но эйфории быть не должно.

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