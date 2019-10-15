Дани Алвес: «В Париже полно расистов»

Бразильский защитник Дани Алвес рассказал, что ему не нравилось в «ПСЖ». Он провел в Париже два сезона.

— Это очень интересный культурный шок, — цитирует A Bola Алвеса. — Поездка на неделю в Париж запомнится на всю жизнь. И это будет утомительная поездка. Чем-то Париж напоминает мне Сан-Паулу, но в Париже полно расистов. Мне они ничего не делали, но я слышал, что они говорили моим друзьям. В Севилье и Барселоне такого нет. Люди там больше похожи на бразильцев. Они энергичны, они больше бунтари, но я предпочитаю таких людей.