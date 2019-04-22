Дани Алвес "поплавал" в раздевалке "ПСЖ". Видео

"ПСЖ" обыграл "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции. После игры команда отпраздновала чемпионский титул.

Бразильский защитник команды Дани Алвес во время празднований изобразил, как он "плавает" по раздевалке.

Dani Alves taking PSG title celebrations to another level... of weird. pic.twitter.com/B9Fz7B5tGb – Get French Football News (@GFFN) 21 апреля 2019 г.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин. Парижане стали чемпионами в восьмой раз в своей истории.

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