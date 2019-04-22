03:26 | Футбол — Франция

Дани Алвес "поплавал" в раздевалке "ПСЖ". Видео

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"ПСЖ" обыграл "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции. После игры команда отпраздновала чемпионский титул.

Бразильский защитник команды Дани Алвес во время празднований изобразил, как он "плавает" по раздевалке.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин. Парижане стали чемпионами в восьмой раз в своей истории.

Все о чемпионате Франции - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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