Дани Алвес объявил об уходе из "ПСЖ"

Защитник Дани Алвес объявил в своем Инстаграме об уходе из "ПСЖ". Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.

Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач.

"Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни – цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью "ПСЖ" за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе", – написал Дани Алвес в Инстаграме.

Защитник дважды становился чемпионом лиги 1 (17/18, 18/19), выиграл Кубок Франции (17/18) и Кубок лиги (17/18).

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