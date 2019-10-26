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Дани Алвес: «Неймар обладает детской чувствительностью»

19:05
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, каким человеком в обычной жизни является форвард «ПСЖ» Неймар.

— Люди думают, что Неймар зазвездился. Но на самом деле он очень раним, он обладает детской чувствительностью. Его очень легко задеть и обидеть. Неймар переживает, когда о нем говорят плохо, особенно если это несправедливо, — заявил 36-летний игрок в интервью SporTV.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 5 матчей за парижан и забил 4 гола. Портал transfermarkt.de оценивает его в 180 миллионов евро.

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