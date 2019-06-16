Дани Алвес назвал "Барселону" своим домом

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес, у которого истекает контракт с парижанами 30 июня, признался, что любит "Барселону"​, сообщает sport.es.

36-летний бразилец выступал за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год. Алвес вместе со сборной Бразилии участвует в Кубке Америки.

– Мой возраст? Я как хорошее вино, время идет, и я становлюсь только лучше. Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже. "Барселона"? Этот клуб – мой дом, всегда это говорил и больше ничего не могу сказать. Мне нравится "Барселона" и все люди, которые там есть, – приводит слова Алвеса sport.es.