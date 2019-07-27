Дани Алвес ищет работу через Instagram

Защитник сборной Бразилии, бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес опубликовал новую фотографию в Instagram. 36-летний футболист интересуется у подписчиков, где он может разместить свое резюме.

Летом 2019-го Алвес покинул "ПСЖ".

"Ищите работу, где мне разместить свое резюме? Кто-нибудь, дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы ознакомиться с ним", – подписал фото Алвес.

Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Защитник выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.

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