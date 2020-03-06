Дамьен Ле Таллек: «Скорее всего, российский паспорт увижу к концу сезона»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о ходе получения российского гражданства. По его словам, он надеется успеть оформить российский паспорт к концу сезона.

— Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона, — цитирует «РИА Новости» Ле Таллека. — Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства — российское и французское.

Могу чуть-чуть общаться (по-русски). Учу язык каждый день. Для того, чтобы проявить себя, нужно понимать язык, а я могу понимать.

Ле Таллек в сезоне-2014/15 защищал цвета «Мордовии», а за «Монпелье» играет с 2018 года.

Стоит отметить, что по правилам ФИФА Ле Таллек не может играть за сборную России, поскольку уже заигран за молодежные и юношеские команды Франции в официальных матчах. Кроме того, у него нет российских предков и он не играл за российские команды на протяжении пяти лет.