Дагба покинул «ПСЖ» после смены главного тренера

Защитник Колин Дагба перешел из «ПСЖ» в «Страсбур». Эльзасский клуб арендовал 23-летнего француза на один сезон.

Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дагба сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Напомним, на этой неделе «ПСЖ» возглавил Кристоф Гальтье. Ранее команду тренировал Маурисио Почеттино.