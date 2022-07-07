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Сегодня, 01:17

Дагба покинул «ПСЖ» после смены главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Колин Дагба перешел из «ПСЖ» в «Страсбур». Эльзасский клуб арендовал 23-летнего француза на один сезон.

Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дагба сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Напомним, на этой неделе «ПСЖ» возглавил Кристоф Гальтье. Ранее команду тренировал Маурисио Почеттино.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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