Дагба покинул «ПСЖ» после смены главного тренера
Защитник Колин Дагба перешел из «ПСЖ» в «Страсбур». Эльзасский клуб арендовал 23-летнего француза на один сезон.
Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дагба сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
Напомним, на этой неделе «ПСЖ» возглавил Кристоф Гальтье. Ранее команду тренировал Маурисио Почеттино.
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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