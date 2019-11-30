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Новости   //    Футбол   //    Франция

Что не ест Александр Головин?

10:40
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих предпочтениях в еде.

— В Монако есть любимые места?

— Хожу в один и тот же ресторан в центре. Его любят и другие футболисты «Монако». Тут почти везде вкусно. Но в основном рыба и всякие деликатесы. А мне больше нравится мясо. Рыбу вообще не ем. (Александр Бобров)

Большое интервью Александра Головина — о сборной России, оскорблении Дзюбы, популярности, арбитрах, Бабаеве и Гинере

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