Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер заявил, что готов стать президентом футбольного «Лиона»

Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Франции Тони Паркер заявил о том, что согласен стать следующим президентом футбольного «Лиона». Ранее действующий президент клуба, Жан-Мишель Олас назвал Паркера своим потенциальным преемником, а французские СМИ сообщали, что экс-баскетболист займет пост в 2024 году.

— Тот факт, что Жан-Мишель Ола рассматривает мою кандидатуру — большая честь, — цитирует So Foot Паркера. — Я знаю, что мне придется многому научиться, но если Ола попросит меня вступить в должность, то я не смогу отказаться.

Тони Паркер — четырехкратный чемпион НБА, самый ценный игрок финальной серии плей-офф лиги в 2008 году. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также серебряным и бронзовым призером турнира. Сейчас Паркер, завершивший карьеру, является владельцем баскетбольного «АСВЕЛа».