Четыре матча чемпионата Франции закончились в одно время со счетом 0:2

Состоялись первые матчи 15-го тура лиги 1. В одно время закончились пять игр, примечательно, что четыре из них завершились с одинаковым счетом: победой гостей со счетом 2:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

«Монпелье» — «Метц» — 0:2 (0:0)

Голы: Лейя Исека, 50 — с пенальти (0:1). Майга, 90 (0:2).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш, Ферри, Ристич, Саванье (Долли, 90+2), Молле (Юн Иль Лок, 79), Самбия (Суке, 80), Делор, Лаборд (Вахи, 86), Мавидиди (Шкулетич, 80).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Куяте, Майга (Ангбан, 90+3), Лейя Исека (Нгюетт, 63), Булая (Вагнер, 90+3), Гей (Яде, 70).

Предупреждения: Лейя Исека, 7. Майга, 30. Делен, 38. Молле, 39. Мавидиди, 64. Лаборд, 76.

Судья: Пиньяр.

16 декабря. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Анже» — «Страсбур» — 0:2 (0:0)

Голы: Диалло, 77 (0:1). Айорк, 90+1 (0:2).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Тиуб, 82), Фюльжини (Капель, 63), Кулибали, Перейра Лаж (Шо, 81), Баокен (Диони, 63), Эль Мелали (Кабо, 46).

«Страсбур»: Кавасима, Кароль, Лала, Джикю, Симакан (Льенар, 69), Томассон (Сиби, 90+2), Аолу, Сиссоко, Беллегард (Шахири, 67), Уорис (Айорк, 66), Диалло (Зохи, 90+2).

Предупреждения: Джикю, 12. Думбья, 73. Айорк, 90+5.

Судья: Дешепи.

16 декабря. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Дижон» — «Лилль» — 0:2 (0:1)

Голы: Юсуф Языджи, 19 (0:1). Веа, 90+3 (0:2).

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Шафик (Боэй, 72), Панзо, Музинга, Саммаритано (Марье, 62), Ндонг, Целина, Шейх (Эбимбе, 62), Конате (Добре, 72), Шуйар.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 84), Мандава, Ботман, Андре, Иконе (Сумаре, 72), Шека (Веа, 72), Юсуф Языджи (Лихаджи, 84), Давид (Бурак Йылмаз, 58), Бамба.

Судья: Бен Эль-Хадж.

16 декабря. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Ним» — «Ницца» — 0:2 (0:0)

Голы: Ндой, 85 (0:1). Клод Морис, 90+4 (0:2).

«Ним»: Рейне, Ландре (Гессум, 7), Бюрнер (Алакуш, 89), Мигель, Паке, Ферхат, Дульевич (Рипар, 89), Сарр, Элиассон (Шадли, 89), Алинви, Ру (Коне, 83).

«Ницца»: Бенитес, Камара (Ндой, 68), Лотомба, Нсоки, Данилюк, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Рен-Аделаид, Тюрам-Юльен, Рони Лопеш (Клод Морис, 79), Гуири (Пельмар, 89).

Предупреждения: Шнейдерлен, 28. Ру, 60.

Удаление: Шнейдерлен, 56.

Судья: Бюке.

16 декабря. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Реймс» — «Нант» — 3:2 (0:1)

Голы: Паллуа, 18 (0:1). Э.Туре, 68 (1:1). Диа, 72 — с пенальти (2:1). Кафаро, 74 (3:1). Блас, 79 (3:2).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша (Шавалерен, 82), Кассама, Зенели (Думбья, 82), Сирхейс (Кафаро, 61), Диа, Э.Туре (Мунетси, 76).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Аппиа, 46), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, А.Туре, Блас (Чиривелья, 79), Луза (Бамба, 79), Саймон (Коко, 73), Коло Муани (Эмон, 80).

Предупреждения: Фабиу да Силва, 5. Конан, 7. Кассама, 58. Траоре, 72.

Судья: Абед.

16 декабря. Реймс. Стадион «Огюст Делон».