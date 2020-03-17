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«Четвертый день изоляции напрягает». Фабрегас показал, как общается с соседями во время карантина

14:42
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter поделился забавным видео со своего балкона. Чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Фабрегас вышел на балкон, громко поприветствовал соседей, после чего был агрессивно встречен нелицеприятной фразой. Футболист ответил тем же.

— Четвертый день изоляции, люди становятся по-настоящему напряженными здесь, — подписал видео Фабрегас.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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