Чепчугов: «У Сафонова должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился впечатлениями от перехода голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«У Матвея должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ». Ему нужно выкладываться на тренировках не на сто, а на двести процентов, чтобы усадить Доннарумму на лавку. Конечно, это потеря для «Краснодара», но это верное решение руководства клуба, ведь Матвею дали дорогу в новую жизнь. Теперь появилась возможность другим ребятам доказать, что они достойны защищать ворота клуба. Получится ли? Посмотрим, но желаю удачи не только Агкацеву, но и всем остальным вратарям в «Краснодаре», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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|0
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11
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0-0
|0
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13
|Страсбур
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|0-0
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14
|Нант
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|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
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|0-0
|0
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16
|Осер
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
|- : -
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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