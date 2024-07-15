Чепчугов: «У Сафонова должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился впечатлениями от перехода голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«У Матвея должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ». Ему нужно выкладываться на тренировках не на сто, а на двести процентов, чтобы усадить Доннарумму на лавку. Конечно, это потеря для «Краснодара», но это верное решение руководства клуба, ведь Матвею дали дорогу в новую жизнь. Теперь появилась возможность другим ребятам доказать, что они достойны защищать ворота клуба. Получится ли? Посмотрим, но желаю удачи не только Агкацеву, но и всем остальным вратарям в «Краснодаре», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.