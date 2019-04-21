Чемпионский выход "ПСЖ" на матч с "Монако". Фото

Футболисты "ПСЖ" устроили эффектный выход на матч чемпионата Франции против "Монако". Игроки прошли вдоль коридора из юных поклонников команды.
Nos #CHAMPI8NS accueillis par de jeunes supporters avant l'échauffement ! 👏👏👏 #PSGASM– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 апреля 2019 г.
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/7cp59MK1NO
Парижане появились на поле стадиона "Парк де Пренс" в статусе чемпионов страны - официально титул был оформлен сегодня днем благодаря ничьей "Лилля" с "Тулузой".
Обе команды проводят встречу в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. В понедельник в соборе произошел сильный пожар.
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