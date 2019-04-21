Чемпионский выход "ПСЖ" на матч с "Монако". Фото

Футболисты "ПСЖ" устроили эффектный выход на матч чемпионата Франции против "Монако". Игроки прошли вдоль коридора из юных поклонников команды.

Парижане появились на поле стадиона "Парк де Пренс" в статусе чемпионов страны - официально титул был оформлен сегодня днем благодаря ничьей "Лилля" с "Тулузой".

Обе команды проводят встречу в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. В понедельник в соборе произошел сильный пожар.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Монако"