«Метц» обыграл «Нант»

«Метц» победил «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0. Это позволило команде подняться на восьмое место в таблице.

В других играх «Дижон» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), а «Реймс» с минимальным счетом одолел «Брест» (1:0).

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

«Метц» — «Нант» — 2:0 (1:0)

Голы: Лейя Исека, 35 (1:0). Булая, 90+4 (2:0).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Куяте, Ангбан (Фофана, 78), Сарр, Лейя Исека (Амброз, 64), Булая, Вагнер (Гей, 64).

«Нант»: Лафон, Коршья, Паллуа, Ш.Траоре, Жиротто, Абед, Туре (Эмон, 88), Блас (Бамба, 76), Кулибали, Коко, Коло Муани (Саймон, 46).

Предупреждения: Вагнер, 29. Коко, 66. Сарр, 85. Жиротто, 89.

Судья: Мигельгорри.

24 января. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Реймс» — «Брест» — 1:0 (1:0)

Гол: Мбюкю, 40.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Драмме, Думбья (Кутеса, 68), Диа (Туре, 81), Мбюкю.

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Эрелль, Лан (Жан Лукас, 72), Филиппото (Кардона, 58), Белькебла, Февр, Мунье (Шарбоннье, 72), Онора.

Предупреждения: Кафаро, 70. Фас, 76. Абдельхамид, 84.

Судья: Амель.

24 января. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Дижон» — «Страсбур» — 1:1 (0:0)

Голы: Айорк, 51 (0:1). Кулибали, 63 (1:1).

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа (Шейх, 74), Кулибали, Боэй, Музинга, Саммаритано (Шуйар, 74), Ндонг, Целина (Конате, 59), Эбимбе (Ассале, 59), Бальде.

«Страсбур»: Кавасима, Лала, Митрович, Джикю, Каси (Коне, 90), Томассон (Кароль, 90), Аолу, Сиссоко (Льенар, 90), Диалло (Зохи, 78), Айорк, Шахири (Беллегард, 68).

Предупреждение: Музинга, 54.

Судья: Бризар.

24 января. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».