У Головина будет новый тренер. Жардима увольняют из «Монако»

45-летний Леонарду Жардим завершает работу в «Монако». По данным «СЭ», в ближайшие два дня его отправят в отставку. С командой Александра Головина будет работать новый тренер. Предположительно, речь идет об испаноязычном специалисте.

Португалец работал в «Монако» с июня 2014-го. В октябре прошлого года его уволили, заменив на Тьерри Анри. Однако в конце января 2019-го Жардим вернулся.

С монегасками он выигрывал чемпионат Франции-2016/17 и признавался лучшим тренером того же сезона.

Сезон-2019/20 складывается для «Монако» не слишком удачно. Команда, перед которой стоит задача вернуться в Лигу чемпионов, долгое время шла внизу таблицы. Затем начала движение вверх и перед перерывом поднялась на седьмое место, отставая от третьей позиции на пять очков.

Несмотря на неплохой состав, выделяющийся средней линией и нападением, монегаскам не удается постоянно показывать игру того уровня, который соответствовал бы поставленной задаче. Кроме того, к Жардиму есть вопросы по выбору состава, в котором регулярно оказывается ветеран Глик, чья форма оставляет желать лучшего. Порой команду спасало индивидуальное мастерство Слимани и Бен Йеддера, пришедших в летнее трансферное окно, а также Головина и Желсона Мартинша.

Недовольны работой португальского тренера и болельщики — уже несколько месяцев они проводят акцию в соцсетях с хэштегом #Jardimout («Жардим вон»). Поклонники монегасков считают, что он исчерпал свои возможности и должен освободить место новому тренеру. В качестве его сменщика в последнее время называли Марселино и Лорана Блана. Однако, по нашим данным, договоренность достигнута с другим специалистом. Точно не франкоязычным. (Александр Бобров)