У Головина новый тренер. «Монако» возглавит экс-наставник сборной Испании

В понедельник, 30 декабря, новым главным тренером «Монако» вместо Леонарду Жардима станет 42-летний Роберт Морено, недавно выведший сборную Испании на чемпионат Европы-2020.

Фактически это была первая команда, с которой испанец работал самостоятельно. До этого он входил в тренерский штаб «Ромы», «Сельты», «Барселоны» и той же испанской национальной команды, в которой, как в Риме и Каталонии, помогал Луису Энрике.

Роберто Морено. Фото AFP

Тот по семейным обстоятельствам прекратил работу со сборной, однако недавно вернулся. Морено, чей контракт с Королевской футбольной федерацией (РФЕФ) действовал до конца Евро-2020, счел невозможным продолжать сотрудничество с Луисом Энрике и РФЕФ. При этом он выступил с заявлением, объяснив мотивы своего поступка.

В последний месяц появлялись слухи, что Морено может возглавить одну из испанских или китайских команд, а также сборную Эквадора. Однако в итоге он принял предложение «Монако». В команду игрока сборной России Александра Головина французские СМИ также сватали Марселино, Унаи Эмери и Лорана Блана. (Александр Бобров)