Они будут тренировать Головина. Кто войдет в тренерский штаб Роберта Морено?

Стали известны имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб Роберта Морено в «Монако».

Как было официально подтверждено в субботу, именно этот тренер с понедельника приступит к работе с монегасками вместо отправленного в отставку Леонарду Жардима.

Команду, за которую уже полтора года выступает российский полузащитник Александр Головин, помимо Морено будут тренировать Дани Гиндос (ассистент главного тренера), Хуанхо дель Охо (тренер по физической подготовке), Хосе Самбаде (тренер вратарей) и Марк Сельерес. (Александр Бобров)