Чемпионат Франции: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Франции по футболу сезона-2025/26 проходит с 15 августа по 16 мая.

В прямом эфире матчи французской лиги 1 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке, для просмотра некоторых трансляций достаточно регистрации.

Следить за расписанием и турнирной таблицей лиги 1, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе чемпионата Франции и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». В сезоне-2024/25 парижане набрали 84 очка в 34 турах и опередили «Марсель» на 19 очков. На третьей строчке финишировал «Монако» с 61 очком.