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Чемпионат Франции будет проходить без зрителей до 7 января

20:53
Стадион &quot;Велодром&quot; в Марселе. Фото RMC Sport.
Стадион &quot;Велодром&quot; в Марселе. Фото RMC Sport.
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Как минимум до 7 января матчи чемпионата Франции будут проходить при пустых трибунах, сообщает RMC Sport. Это связано с пандемией коронавируса.

После этой даты решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране. В текущем сезоне турнир в лиге 1 поначалу проходил с частично закрытыми трибунами — на стадион допускали до 5000 зрителей. Позднее стадионы вновь закрыли для посещения.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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