Чемпионат Франции будет проходить без зрителей до 7 января

Как минимум до 7 января матчи чемпионата Франции будут проходить при пустых трибунах, сообщает RMC Sport. Это связано с пандемией коронавируса.

После этой даты решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране. В текущем сезоне турнир в лиге 1 поначалу проходил с частично закрытыми трибунами — на стадион допускали до 5000 зрителей. Позднее стадионы вновь закрыли для посещения.