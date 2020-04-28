Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран. Премьер-министр страны объявил окончание сезона во всем профессиональном спорте

Министр спорта Франции Эдуар Филипп объявил об отменен всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20. Это касается и чемпионата страны по футболу. Решение связано с пандемией коронавируса.

— Большие спортивные события не могут проводиться до сентября, — заявил министр. — Футбольный сезон-2019/20 не может быть завершен.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «ПСЖ». Команда набрала 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Марселя» на матч больше и 56 очков.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808. Во Франции заразились 165 842 человека. 23 293 умерли, выздоровели — 45 513.