Чемпионат Франции — 1-й тур: расписание и результаты матчей
Чемпионат Франции по футболу стартует 16 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. В розыгрыше примут участие 18 команд. В лигу 1 сезона-2024/2025 вышли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из первенства страны по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон». Стартует чемпионат матчем «Гавр» — «ПСЖ».
Расписание лиги 1, 1-й тур
16 августа, пятница
21:45. «Гавр» — «ПСЖ»
17 августа, суббота
18:00. «Брест» — «Марсель»
20:00. «Реймс» — «Лилль»
22:00. «Монако» — «Сент-Этьен»
18 августа, воскресенье
16:00. «Осер» — «Ницца»
18:00. «Тулуза» — «Нант»
18:00. «Монпелье» — «Страсбур»
18:00. «Анжер» — «Ланс»
21:45. «Ренн» — «Лион»
Время начала — московское.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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|0-0
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11
|Тулуза
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Страсбур
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|0-0
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14
|Нант
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|0-0
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15
|Гавр
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|0-0
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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|0-0
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18
|Сент-Этьен
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|0-0
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|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
|- : -