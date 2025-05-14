Чемпиона Франции с нового сезона могут определять через плей-офф

Лига 1 рассматривает возможность изменения регламента на следующий сезон чемпионата Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, в руководстве лиги хотят ввести плей-офф для присуждения чемпиона страны. По возможному плану после окончания сезона четыре лучшие команды сыграют мини-турнир за титул.

Такое предложение приветствуется несколькими заинтересованными сторонами во французском футболе. Однако не ясно, будет ли оно воспринято положительно одним из лидеров чемпионата — «ПСЖ».

В сезоне-2024/25 четвертый раз подряд чемпионом Франции стал «ПСЖ».