Чемпион мира 2018 года Манданда объявил о завершении карьеры
Французский вратарь Стив Манданда заявил, что принял решение о завершении карьеры.
Последним клубом в карьере 40-летнего голкипера стал «Ренн», за который он выступал с 2022 года.
«Мне нужно было время, чтобы принять это решение, потому что это нелегко, но да, я заканчиваю. Я долго размышлял, потому что у меня было много предложений, но я всем ответил отказом», — сказал Манданда в интервью L'Еquipe.
Вратарь начинал карьеру в «Гавре». Также он играл за «Кристал Пэлас» и «Марсель». Вместе с «Марселем» он выиграл чемпионат Франции в 2010 году, дважды становился обладателем Суперкубка страны (2010, 2011) и трижды — обладателем Кубка лиги.
За основную сборную Франции Манданда провел 35 матчей. В 2018-м он помог своей национальной команде завоевать золотые медали чемпионата мира в России.
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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