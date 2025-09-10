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10 сентября 2025, 20:22

Чемпион мира 2018 года Манданда объявил о завершении карьеры

Алина Савинова
Стив Манданда.
Фото Global Look Press

Французский вратарь Стив Манданда заявил, что принял решение о завершении карьеры.

Последним клубом в карьере 40-летнего голкипера стал «Ренн», за который он выступал с 2022 года.

«Мне нужно было время, чтобы принять это решение, потому что это нелегко, но да, я заканчиваю. Я долго размышлял, потому что у меня было много предложений, но я всем ответил отказом», — сказал Манданда в интервью L'Еquipe.

Вратарь начинал карьеру в «Гавре». Также он играл за «Кристал Пэлас» и «Марсель». Вместе с «Марселем» он выиграл чемпионат Франции в 2010 году, дважды становился обладателем Суперкубка страны (2010, 2011) и трижды — обладателем Кубка лиги.

За основную сборную Франции Манданда провел 35 матчей. В 2018-м он помог своей национальной команде завоевать золотые медали чемпионата мира в России.

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Стив Манданда
Футбол
Сборная Франции по футболу
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5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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