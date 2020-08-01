Чемпион Европы и НБА Тони Паркер вошел в совет директоров футбольного «Лиона»

Бывший разыгрывающий сборной Франции и «Сан-Антонио», четырехкратный чемпион НБА и чемпион Европы по баскетболу Тони Паркер вошел в совет директоров футбольного «Лиона», сообщает Eurohoops.

Ранее Паркер сообщал, что займет должность президента «Лиона» в 2023 году, когда этот пост покинет Жан-Мишель Олас.

Паркер также является владельцем баскетбольного «Виллербана». «Лион», в свою очередь, владеет 25 процентами акций «Виллербана».