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Чемпион Европы и НБА Тони Паркер вошел в совет директоров футбольного «Лиона»

08:45
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Бывший разыгрывающий сборной Франции и «Сан-Антонио», четырехкратный чемпион НБА и чемпион Европы по баскетболу Тони Паркер вошел в совет директоров футбольного «Лиона», сообщает Eurohoops.

Ранее Паркер сообщал, что займет должность президента «Лиона» в 2023 году, когда этот пост покинет Жан-Мишель Олас.

Паркер также является владельцем баскетбольного «Виллербана». «Лион», в свою очередь, владеет 25 процентами акций «Виллербана».

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