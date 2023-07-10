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Сегодня, 11:50

«Челси» готовит предложение по форварду «Монпелье» Ваи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может продолжить карьеру в «Челси», сообщает L'Equipe.

Ожидается, что лондонцы сделают предложение по 20-летнему форварду в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 милллионов евро.

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