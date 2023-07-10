«Челси» готовит предложение по форварду «Монпелье» Ваи
Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может продолжить карьеру в «Челси», сообщает L'Equipe.
Ожидается, что лондонцы сделают предложение по 20-летнему форварду в ближайшие дни.
В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 милллионов евро.
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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