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Чанов: «Сафонов на обложке L'Equipe — большое дело. Показал, какова наша вратарская школа»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче Кубка Франции с «Лансом».

«Можем только порадоваться за Матвея. Еще и на обложку L'Equipe попал — тоже большое дело. После матча с «Баварией» на него был несправедливый наезд со стороны СМИ. Как водится, в таких случаях его загнали в угол, пришлось снова дожидаться своего шанса. В прошедшей встрече он получил возможность и отлично ей воспользовался. Именно в таких ситуациях проявляется вратарский характер. Матвей показал тренерскому штабу, болельщикам и СМИ, какова наша советская и вратарская школа. Пускай и говорят, что пенальти — лотерея, но удача в ней улыбается сильнейшим. Мне и самому приходилось участвовать в кубковых баталиях. Надо отдать Сафонову должное и поздравить в том числе всех, кто имеет к нему отношение», — сказал Чанов «ВсеПроСпорт».

22 декабря российский вратарь успешно отразил два пенальти в послематчевой серии с «Лансом» в 1/32 Кубка Франции. Благодаря его мастерству команда смогла пройти в следующий раунд турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
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2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
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 Нант 15 3 5 7 17-24 14
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 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
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 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
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