Чанов объяснил, как Сафонов будет играть вместе с Забарным в «ПСЖ»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов в комментарии для «СЭ» предположил, как будут взаимодействовать российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный в «ПСЖ».

Ранее L'Equipe сообщал о том, что украинец не готов был делить раздевалку с россиянином и настаивал на уходе голкипера из команды.

«Я не думаю, что они будут сильно враждовать между собой. Хорошие спортсмены, профессионалы на такое никогда не обращают внимания. Но если и будут какие-то разговоры, то я думаю, что Матвей своей игрой заставит их думать иначе. По моему опыту, пока я играл в Германии, если идут непонятные слова, косые взгляды — доказываешь своей игрой и весь негатив уйдет в позитив», — сказал Чанов «СЭ».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с июля 2024 года. Забарный перешел в парижский клуб из «Борнмута» в августе 2025 года.

(Денис Клесарев)