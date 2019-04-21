"Champi8ns". Чемпионское видео "ПСЖ"

"ПСЖ" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, посвященное чемпионству в сезоне-2018/19. Красно-синие досрочно выиграли чемпионат Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0) в матче 33-го тура. Парижане выиграли титул чемпионов страны в восьмой раз в истории.
🔝🏆⚡️– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 апреля 2019 г.
Le @PSG_inside est officiellement Champion de France 2⃣0⃣1⃣9⃣ !
🔴🔵 #CHAMPI8NS pic.twitter.com/WfhR955zIZ
"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко.
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