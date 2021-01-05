«Царь». Головин вошел в заявку на матч «Монако» с «Лорьяном»

Российский полузащитник Александр Головин может вернуться на поле после травмы 6 января. Футболист включен в заявку «Монако» на гостевой матч 18-го тура лиги 1 с «Лорьяном», сообщает пресс-служба клуба.

«Он будет внесен в заявку на матч с «Лорьяном», и я надеюсь, что смогу предоставить ему возможность выйти на поле», — заявил главный тренер «Монако» Нико Ковач.

24-летний Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия и после этого не играл. В текущем сезоне Александр провел лишь два матча за монегасков.