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«Царь». Головин вошел в заявку на матч «Монако» с «Лорьяном»

23:10
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Российский полузащитник Александр Головин может вернуться на поле после травмы 6 января. Футболист включен в заявку «Монако» на гостевой матч 18-го тура лиги 1 с «Лорьяном», сообщает пресс-служба клуба.

«Он будет внесен в заявку на матч с «Лорьяном», и я надеюсь, что смогу предоставить ему возможность выйти на поле», — заявил главный тренер «Монако» Нико Ковач.

24-летний Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия и после этого не играл. В текущем сезоне Александр провел лишь два матча за монегасков.

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