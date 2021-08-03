Бывший защитник «Спартака» перейдет в «Марсель»
03:19
Защитник Никола Максимович, у которого закончился контракт с «Наполи», продолжит карьеру во Франции, сообщает Sky Sports. Французский клуб ждет ухода нескольких игроков, чтобы сократить фонд заработной платы, прежде чем оформлять покупки.
В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 27 матчах серии А и заработал 1 желтую карточку.
Напомним, с января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды. За красно-белых он провел 11 матчей.
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