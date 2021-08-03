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Бывший защитник «Спартака» перейдет в «Марсель»

03:19
Никола Максимович. Фото Instagram
Никола Максимович. Фото Instagram
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Защитник Никола Максимович, у которого закончился контракт с «Наполи», продолжит карьеру во Франции, сообщает Sky Sports. Французский клуб ждет ухода нескольких игроков, чтобы сократить фонд заработной платы, прежде чем оформлять покупки.

В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 27 матчах серии А и заработал 1 желтую карточку.

Напомним, с января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды. За красно-белых он провел 11 матчей.

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Евгений Козинов все материалы автора

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